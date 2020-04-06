شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين مسكن الحضانة ومسكن الزوجية فى 8 نقاط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخلافات الزوجية صداع لا ينتهى وقد يقود الزوجين إلى العديد من القضايا، نتيجة الخلافات المستمرة، حيث تصبح بعدها الحياة مستحيلة، ومن بين تلك الخلافات التى تنشئ "خلاف المسكن" ويوضح ”الخليج 365” الفرق بين "مسكن الزوجية" و"مسكن الحضانة". مسكن الزوجية: مسكن الزوجية هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.

فى حالة الخلاف الوقتى على مسكن الزوجية بين الزوجين، فمن حق النيابة العامة إصدار قرار باستمرار حيازتهما معا للعين محل النزاع، ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بينهما.

إذا كان الزوج هو الذى طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنع استمرار حيازتها للعين، فإن للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات باستمرار حيازتها للعين مع زوجها المشكو فى حقه.

يجوز للزوج التظلم من قرار النيابة أمام قاضى الأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. مسكن الحضانة: مسكن الحضانة حيث يكون الطلاق وقع بين الزوجين، ومع المطلقة صغار فى حضانتها فعلى الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.

إذا لم يفعل الزوج خلال مدة العدة، استمرت الزوجة والأبناء فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.

من اختصاص النيابة إصدار قرار مؤقت بتمكين الزوجة من مسكن الحضانة، استنادا إلى نص المادة 18 مكررا ثالثا من القانون 100 لسنة 1985.

لا يجوز للمتضرر التظلم من هذا القرار أمام قاضى الأمور المستعجلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفرق بين مسكن الحضانة ومسكن الزوجية فى 8 نقاط.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.