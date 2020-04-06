شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حجز قطارات النوم للأقصر وأسوان من اليوم بعد إعادة تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ السكة الحديد فى طرح كبائن قطارات النوم للحجز أمام الجمهور اليوم الاثنين، بعد قرار إعادة تشغيلها مساءً بين القاهرة وأسوان، على أن يقتصر حجزها من مكاتب حجز النوم فى القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.

كانت هيئة السكة الحديد قررت إعادة تشغيل قطارين نوم خلال فترة حظر التجوال بين القاهرة وأسوان، وذلك بعد قرار إيقاف حركة قطارات النوم منذ بدء تطبيق حظر التجوال نتيجة أن جداول تشغيلهم كانت مساء فى الفترة التى تقرر خلالها إيقاف حركة القطارات من 7 مساء حتى 6 من صباح اليوم التالى.

والقطاران اللذان تقرر تشغيلهما وطرح مقاعدهم للحجز أمام الجمهور ابتداء من غدا الاثنين هما قطارى رقمى 86 و87، وقطار رقم 86 يقوم من محطة القاهرة الساعة 6.15 مساءً ويتوقف فى محطات الجيزة وأسيوط والأقصر وأدفو ليصل أسوان الساعة 6.35صباحا.

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وقطار رقم 87 يقوم من محطة اسوان 3.45 عصرا ليتوقف خلال رحلته إلى القاهرة فى محطات الأقصر وأسيوط والمنيا والجيزة ليصل القاهرة الساعة 3.55 مساءً، على أن يتم تشغيل القطارين ثلاثة أيام أسبوعيا وهى ايام الأحد والثلاثاء والخميس للقادم من القاهرة إلى أسوان والجمعة والاثنين والأربعاء للقادم من أسوان إلى القاهرة.

وتقوم أول رحلة للقطارين بعد إعادة تشغيل قطارات النوم الخميس المقبل للمتوجه من القاهرة إلى أسوان والجمعة للقادم من أسوان إلى القاهرة، على أن يتم زيادة عدد الرحلات لتكون يوميا بدلا من 3 أيام فى الأسبوع فى حالة زيادة الإقبال على حجز كائن عربات القطارين، حيث أن عرباتهما بالكامل تضم كبائن نوم ولا تشمل أى مقاعد.