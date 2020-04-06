شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الأمريكيون قاموا بعمل رائع بالتباعد الاجتماعى وأرقام الوفيات ستقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمواجهة فيروس كورونا على أن الأعداد المتوقعة للوفيات فى الولايات المتحدة يمكن أن تقل عن 100 ألف حالة، وذلك لالتزام الأمريكيين بإجراءات الإغلاق، وقيام الأطباء بعمل جيد للغاية فى الحفاظ على حياة الناس، وآمال تراجع الوباء فى دول مثلت بؤر له مثل إيطاليا وإسبانيا.
وقال الرئيس ترامب إن الأمريكيين قاموا بعمل رائع أكثر من المتوقع، حيث خلت شوارع فى نيويورك لم يكن يتصور أحد أن تخلو بهذا الشكل.
وقال ترامب إنه سيرتدى القناع إذا تطلب الأمر، وإنه سيشجع الجميع إذا كانت هناك حاجة لذلك، مؤكدا على أهمية التباعد الاجتماعى.
وقالت الدكتورة ديبورا بيركس إن "بعد 4 أسابيع من آثار التخفيف، بدأنا نرى حالات أقل فى الدول، وهذا أمر يدعو للتفاؤل بالنسبة لنا."
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