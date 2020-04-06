شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الأمريكى: نختبر عقار هيدروكسي كلوروكين على 3 آلاف مصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس إن 3000 مريض فى مستشفى هنري فورد في ديترويت بولاية ميشيجان سيشاركون في دراسة رسمية لتحديد فاعلية هيدروكسي كلوروكين كعلاج لفيروس كورونا.

وقال في إشارة إلى أعضاء فريق مكافحة الفيروسات التاجية الذي تحدثوا فى المؤتمر الصحفى اليومي لخلية الأزمة حول فيروس كورونا، "نحن حقا محظوظون أن يكون لدينا نوع القيادة التي لدينا".

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ومن جانبه، قال جون بولوفيك، الذي يقود فرقة العمل التابعة لسلسلة التوريد التابعة لإدارة الطوارئ الفدرالية، وتوزيع الإمدادات عبر الولايات المتحدة، إن 2.8 مليون قناع و 11.8 مليون قفاز في طريقهم للتوزيع على المستشفيات ودور التمريض.

وقال بولوفيك في أمر ترامب ، تقوم وكالة FEMA أيضًا بتوزيع هيدروكسي كولوركين على الصيدليات.