شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشرح أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين: الناس تموت وأريدهم أن يعيشون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ردا على سؤال عن أسباب ترويجه لهيدروكسى كلوروكين كعلاج لكورونا، بإنه يروج له لأنه يرى الناس تموت، وهو يريدهم أن يعيشون.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى اليومى ما الذى سيخسروه، فالعلاج موجود منذ وقت طويل ولا يقتل، ومن الصعب الانتظار حتى تطوير لقاح لعلاج كورونا.

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وقال: "ليس لدينا الوقت لنستغرق عامين لاختباره".

على الرغم من قوله إن هناك "بصيص أمل" في الحرب ضد الفيروس التاجي، اتفق ترامب مع تحذيرات الجراح الأمريكى الذي قال إن الأمريكيين سيواجهون "لحظة بيرل هاربور" أو "11 سبتمبر" الأسبوع المقبل.

قال: "آمل أن نتمكن من تجاوز هذا الأمر". "هذا شيء فظيع للعالم كله، نحن واحدة من 182 دولة متأثرة بهذا".