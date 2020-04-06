شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينتقد حاكم إلينوى على الهواء.. ويؤكد: الأيام القادمة ذروة الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إن إدارته تبذل جهودا لتوصيل الإمدادات إلى الولايات المتضررة بالإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنه تم توفير أقنعة " n95" وأجهزة تنفس إلى ولايات مثل: إلينوي، وماساتشوستس، وميشيجان، ولويزيانا، ونيو جيرسي.

وانتقد الرئيس ترامب فى الإحاطة اليومية المذاعة على الهواء حاكم إلينوي، قائلا: "الحاكم لم يكن أداؤه جيداً"، مضيفا: أنه يتم تطوير مجموعة اختبار جديدة حول فيروس كورونا من مختبرات أبوت.

وقال ترامب: إن الولايات المتحدة تختبر عددًا من الأشخاص أكثر من أي دولة في العالم، ولكن على الرغم من أن الولايات المتحدة تجاوزت كوريا الجنوبية في إجمالي عدد اختبارات الفيروسات التاجية التي أجريت، فقد أجرت اختبارات أقل بكثير للفرد نظرًا لأن عدد سكان الولايات المتحدة يزيد ست مرات على كوريا الجنوبية.

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وقال ترامب إن الأيام القادمة ستكون "ذروة" جائحة الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكى: "إن مقاتلينا في معركة الحياة والموت هذه هم الأطباء والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية المذهلين في الخطوط الأمامية للقتال"، "نتعهد لهم بالامتنان الأبدي والدعم الأبدي".