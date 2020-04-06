شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: طلبنا 29 مليون قرص من عقار هيدروكسى كلوروكين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أن الولايات المتحدة طلبت 29 مليون قرص من عقار هيدروكسي كلوروكين، وتساءل عما يجب أن يخسره الأمريكيون بتناول الدواء.

وقال ترامب فى الإحاطة اليومية للأمريكيين، إنه إذا كانوا بصحة جيدة ولا يعانون من مشاكل فى القلب، فعليهم استشارة أطبائهم لأخذ هذا الدواء، الذى وصفه بأنه جيد للغاية.

وروج الرئيس ترامب للعلاجات غير المؤكدة للفيروسات التاجية، و hydroxycholorquine و azythromicin ، ولكنه قال: "ماذا أعرف؟ أنا لست طبيبا.

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قال ترامب إن اللقاح بعيد عن الأنظار في الوقت الحالي، لافتا: "نحن بعيدون جدا عن خط اللقاحات، سنرى كيف يعمل كل ذلك". "تقوم جونسون أند جونسون بعمل رائع وتعمل بجد كبير، فاللقاح سيكون علاجًا رائعًا. سوف نرى ماذا سيحدث".

وقال ترامب: مرة أخرى إننا نشهد ذروة المرض في الأيام القادمة، وأكد "نرى الضوء في نهاية النفق، ونأمل في المستقبل غير البعيد أن نفخر بالعمل الذي قمنا به جميعًا".