شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: قطار كل دقيقة ونصف بمحطات مترو الأنفاق لمنع الازدحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن جميع المشروعات الخاصة بالوزارة تم تعقيمها وتطهيرها بالكامل، موضحاً أن العمال مُصرين على استمرار العمل في المشاريع لأن الحياة لا تتوقف، مشيراً إلى أنه يقوم بارتداء كمامة لكي يقلده المواطنون، كما أنه أعطى كمامات لمرتادى مترو الأنفاق.

وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، أنه تفقد مترو الأنفاق أمس الأحد، فى الساعة الرابعة والنصف، لافتاً إلى أن عربات السيدات قليلة نسبة 20% وعربات الرجال كان بها الكثير من الركاب أكثر من الأسبوع الماضي.

وأوضح كامل الوزير، أن عدد ركاب مترو الأنقاق تقلص بشكل كبير، ولكن الدولة حالياً لا تنظر إلى الأرباح، موضحاً أن الهيئة دفعت بحوالي 34 قطار مترو تعمل وهي نسبة 25% من القطارات التى تعمل في الأيام الطبيعية، قائلا: "قللنا نسبة التقاطر لتصل إلى دقيقة ونصف بين القطار والقطار الذي يليه وهذا جهد كبير وكفاءة لمهندسي الهيئة، وأناشد الجيمع بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى".

وأكد كامل الوزير، أن عدد ركاب السكك الحديدية الجمعة 3 أبريل بلغ 250 ألف ضعف الجمعة قبل الماضية، مشيرًا إلى أن السيدات ملتزمات فى المترو إلى حد كبير بارتداء الكمامات بعكس الرجال.