شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أيرلندا يعود للعمل كطبيب يوما فى الأسبوع للمساعدة فى أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار أعاد تسجيل نفسه كطبيب للعودة للعمل فى ظل استمرار أزمة تفشى وباء كورونا.

وقالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البالغ من العمر 41 عامًا سيقوم بجلسة واحدة في الأسبوع لهيئة الخدمات الصحية.

تأهل الدكتور فارادكار كطبيب عام بعد دراسة الطب في كلية ترينيتي في دبلن.

غادر سجل المجلس الطبي الأيرلندي في حوالي عام 2013 بعد أن إنطلقت مسيرته السياسية وتم تعيينه بعد فوزه بقيادة فاين جايل في عام 2017.

لكن تسجيله مدرج الآن على أنه نشط في المجلس الطبي الأيرلندي.

وقال المتحدث باسم الحزب: "لقد عرض خدماته على الصحة والسلامة والبيئة لجلسة واحدة في الأسبوع في مجالات تقع ضمن نطاق ممارسته".

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يعمل العديد من أفراد أسرته وأصدقائه في الخدمة الصحية. أراد المساعدة حتى بطريقة صغيرة ".

ويتبع مناشدات من الحكومة الأيرلندية للأطباء المتقاعدين أو غير المسجلين للعودة إلى المهنة للمساعدة في مكافحة الوباء.

واستجاب العديد من النواب البريطانيين لمطالبات مماثلة في المملكة المتحدة ، بما في ذلك المحافظة ماريا كولفيلد ، ممرضة مسجلة ، والطبيبة روزينا ألين خان من حزب العمال.

وأبلغت الدكتورة ألين خان ، التي تساعد قسمها المحلي في مجال الرصد والتقييم ، صحيفة "إندبندنت": "أنا فخورة بأن أعمل على إلى جانب زملائي في خدمة الهيئات الصحية ، خاصة عندما أكون غارقة في الرسائل المثيرة للقلق بشأن الظروف عليهم العمل ".