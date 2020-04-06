شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: اكتشاف أول إصابة لنمر بفيروس كورونا فى حديقة حيوان بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن نمر يبلغ من العمر 4 سنوات فى حديقة حيوان برونكس فى نيويورك جاءت نتيجة اختباره للإصابة بفيروس كورونا إيجابية.

وقالت سى إن إن أنه أول نمر تعلن إصابته بفيروس كورونا الذى عادة ما ينتقل بين البشر، وذك وفقا للمختبرات الوطنية للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وقال بيان صحفي من حديقة الحيوان إن النمر المسمى ناديا وشقيقتها أزول ونمران من آمور وثلاثة أسود أفريقية "أصيبوا بسعال جاف ومن المتوقع أن يتعافى الجميع".

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية فى بيان إن عينات من ناديا تم أخذها واختبارها بعد أن أظهرت العديد من الأسود والنمور في حديقة الحيوان أعراض أمراض الجهاز التنفسي.

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وأضافت وزارة الزراعة الأمريكية "على الرغم من أنها شهدت بعض الانخفاض فى الشهية، فإن القطط في حديقة حيوان برونكس بصحة جيدة وتخضع للرعاية البيطرية وتكون مشرقة ومتنبهة وتتفاعل مع مربيها. من غير المعروف كيف سيتطور هذا المرض في القطط الكبيرة لأن الأنواع المختلفة يمكن أن تتفاعل بشكل مختلف مع الإصابات الجديدة ، لكننا سنواصل مراقبتها عن كثب ونتوقع التعافي الكامل ".

وقالت حديقة الحيوانات إن القطط الكبيرة أصيبت من قبل شخص يقوم برعايتها إما بدون أعراض أو لم تظهر عليها أعراض حتى الآن.

وقال البيان "إن الإجراءات الوقائية المناسبة مطبقة الآن لجميع الموظفين الذين يقومون برعايتهم ، والقطط الأخرى في حدائق الحيوانات الأربع الخاصة بنا ، لمنع المزيد من التعرض لأي قطط أخرى من حديقة الحيوان".