شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: بعض الطلبة أدوا الامتحان التجريبى من أجهزة بلاى ستيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى، إنه سعيد بالطلبة الذين أدوا امتحان اليوم، حيث قام ما يقرب من 600 ألف طالب بأداء الامتحان التجريبى أونلاين، مشيرًا إلى أن حوالى 98% من طلاب الصف الأول الثانوى أدوا الامتحان التجريبى من إجمالى الطلبة وتسلموا نتائجهم.

وتابع شوقى، خلال مداخلة هاتفية فى لبرنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، قائلاً إن هناك عددًا من الطلبة لم يقوم بالتسجيل لأداء الامتحان وما حدث اليوم من بعض الخلل التقنى فى موقع الامتحانات لن يحدث بداية من الغد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الطلبة قاموا بالتسجيل لدخول الامتحان على الموقع الإلكترونى من خلال أجهزة البلاي ستيشن.

وواصل شوقى قائلاً: إنه تم التعاون مع العديد من القنوات الفضائية لتقديم مراجعات لطلاب الثانوية العامة لمساعدتهم فى فهم المواد العلمية.

فى سياق متصل، علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على نجاح تجربة الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوى، موضحاً أن فكرة التابلت رحب بها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2014، مشيراً إلى أن الوزارة لديها محتوى رقمي ضخم جداً، ودشنا مركز امتحانات وقطاع تطوير تكنولوجى من مهندسين أكفاء وهذا حصاد عمل سنوات.