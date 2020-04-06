اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، اليوم الأحد، فى مقدمتها إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ميدانيا لأزمة كورونا، وتوجيهه بإجراء الكشف الطبى على جميع العاملين بمعهد الأورام والمرضى والمخالطين، وتأكيد وزير التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن، وآخر أخبار الأهلى والزمالك.

السيسي يدير أزمة كورونا ميدانيا ويوجه بإجراء الكشف الطبى على جميع العاملين بمعهد الأورام والمرضى والمخالطين

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