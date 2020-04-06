نشرة الحوادث المسائية.. تفاصيل محاولة قتل رضيعة والنيابة تلاحق مصانع المستلزمات الطبية "المغشوشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يأمر بحبس عاملَيْن بمصنع لإنتاج الكمامات والمطهرات المغشوشة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس متهمَيْن اثنين على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٣٧٢١ لسنة ٢٠٢٠ جنح قسم ثاني أكتوبر، لاتهامهما بإدارة مصنع بغير ترخيص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية بغير ترخيص من وزارة الصحة، وحيازتهما منتجات ومستلزمات طبية مغشوشة وسلع مجهولة المصدر.

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ماذا قالت الأم المتهمة بتعذيب رضيعتها "ساجدة"؟

"بلاقي نفسي بعمل كده من غير سبب".. بهذه الجملة بررت "فاطمة.ك.ع" 24 سنة، اتهامها بالاعتداء بالضرب على رضيعتها "ساجدة"، 6 شهور، وإحداث إصابتها الواردة في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى التحرير العام بإمبابة، وذلك بعد إنكارها الاتهامات أمام رجال المباحث ثم عدلت عنها أمام النيابة العامة.

حبس شاب بتهمة قتل والده في العياط

أمرت نيابة العياط، اليوم الأحد، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والده، بعدما سدد له طعنة أثناء دفاعه عن والدته.

قضايا الدولة تساهم بمبالغ مالية لصالح صندوق "تحيا مصر"

صرح المستشار حاتم عبدالعال، الأمين العام لقضايا الدولة، بأن المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر المساهمة بمبالغ مالية لصالح صندوق "تحيا مصر".

"خناقة وقت الحظر".. النيابة تخلي سبيل 3 متهمين تشاجروا في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء 3 سبيل أشخاص ألقي القبض عليهم وقف حظر التحرك.