%40 من إصابات كورونا بمصر في إبريل.. والمعدل اليومي يعاود التصاعد (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف جهاد وأحمد جمعة:

عاود معدل إصابات ووفيات كورونا اليومي في مصر للارتفاع، بعدما انخفض أمس بشكل ملحوظ. وسجلت مصر اليوم 103 حالات إصابة مؤكدة جديدة بزيادة 17 حالة عن الأمس، و7 حالات وفاة بزيادة حالتي وفاة عن اليوم نفسه.

ولا يزال يوم أمس الأول 3 إبريل، الأعلى من حيث الإصابات والوفيات اليومية بـ120 حالة إصابة و8 وفيات.

واليوم هو ثاني يوم تسجل فيه مصر إصابات تزيد عن الـ100 حالة. وشهدت الأيام الخمسة الأوائل من إبريل زيادة ملحوظة في معدل الإصابة اليومي، بنحو الضعف في المتوسط عن أيام شهري مارس وفبراير.

وكان أقل الأيام من حيث معدل الإصابات في إبريل هو أول أيام الشهر والذي سجل 69 إصابة جديدة، فيما لم يزد معدل الإصابات اليومي طيلة شهري مارس وفبراير عن 54 إصابة، فيما لم تسجل أية إصابات في 17 يومًا خلال الشهرين.

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وخلال 5 أيام فقط من شهر إبريل سجلت مصر 463 حالة إصابة مؤكدة بما نسبته 40% من إجمالي الإصابات، مقابل 709 إصابات في شهر مارس، وإصابة وحيدة في فبراير لمهندس صيني.

كما أظهرت الإحصائية اليومية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان قبل قليل انخفاض معدل حالات التعافي اليوم، ليصل لـ6 حالات فقط، مقابل 25 حالة تعافي أمس.

وقالت الوزارة اليوم إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" ارتفعت؛ لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ247 متعافيًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335"؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس "كورونا المستجد" والأمراض المعدية.​