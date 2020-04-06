الإفتاء تنفي إصدار أي فتوى تتعلق بصيام رمضان في حال استمرار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كـتب- محمد قادوس:

في ظل ما تردد عن حكم صيام شهر رمضان المقبل في ظل انتشار وباء فيروس كورونا الذي بات يثير رعب دول وشعوب العالم، وتداول بعض الآراء العلمية التي تشير إلى احتمالية تعارض الصيام مع ضرورة بقاء فم الإنسان رطبا بالسوائل على مدار اليوم للوقاية من الإصابة بالعدوى، أكدت دار الإفتاء المصرية أنها لم تصدر اي فتوى رسمية شرعية في هذا الأمر.

وأكدت الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: (لم ننشر أو نصدر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح.. اللهم بلغنا رمضان وقد كشفت عنا ما نحن فيه.. وسنوافيكم بأي فتاوى جديدة في هذا الشأن).