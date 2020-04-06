شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على مستشفيات الأزهر يكشف تفاصيل إصابة ممرض «سيد جلال» بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود صديق، المشرف العام على مستشفيات الأزهر، النقاب عن تفاصيل أول إصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، لممرض بمستشفى سيد جلال، حيث ذكر أن المصاب هو ممرض عمره 36 سنة واسمه حسين عبدالغني عبدالصمد، وهو فني تمريض في مستشفى سيد جلال.

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «العربية الحدث»، أن هذا الممرض زرع كلى في مركز الدكتور محمد غنيم، وتردد على مستشفى سيد جلال 5 مرات خلال شهر مارس الماضي، وآخر مرة كان بتاريخ 25 مارس حيث كان يشكو من نزلة معوية حادة.

وتابع: «سحب زملاؤه عينة له وأثناء مراجعته لمركز غنيم لزراعة الكلى أثارت حالته اشتباه أطباء مركز غنيم، وبتوقيع الفحص الطبي عليه ثبتت إصابته بالفيروس مع تراجع مناعته وتم عزله في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وأبلغت إدارتها مستشفى سيد جلال بالإصابة».