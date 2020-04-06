شكرا لقرائتكم خبر عن محيي الدين: مصر ستحتاج لأكثر من «الـ100 مليار» لمواجهة كورونا.. ومتفائل بما بعد الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن الدول ستعانى في المرحلة المقبلة عجز الموازنات العامة وزيادة في الديون، وهو ما دعا صندوق النقد والبنك الدوليين للحديث عن تأجيل سداد الديون، لمساعدة الدول على مواجهة فيروس «كورونا» المستجد وتداعياته.

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وأضاف الخبير الاقتصادي المصري خلال المحاضرة التي رتب لها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلكترونيًا، الأحد، أن «مصر ستحتاج لمبالغ إضافية أكثر من الـ100 مليار جنيه التي خصصتها لمواجهة الأزمة»، مشيرًا إلى أنه «يجب على الحكومة المصرية الاستعداد لذلك، وهذا يعنى أن عجز الموازنة سيزيد، ويمكن الاستفادة من تراجع سعر الفائدة في تخفيض تكلفة التمويل، ولكن هذا يتطلب إدارة جيدة ومتكاملة لعدة سنوات قادمة، كما يمكن أيضا لمصر تعميق التصنيع المحلى في عدد قطاعات لأننا دولة تستورد 70 % من احتياجاتها من الخارج».

وشدد «محيي الدين» على أهمية زيادة الاستثمار في رأس المال البشرى وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع شبكة التأمينات الاجتماعية والصحية في القطاعين العام والخاص.

واختتم الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، حديثه قائلًا: «إن هذه الأزمة كاشفة للقدرات الإيجابية والسلبية، وتنشئ وضعًا عالميًا جديدًا، ومن أهم دروسها أن الدول عليها أن تأخذ قضية تحقيق التنمية المستدامة بشكل أكثر جدية فيما بعد»، مضيفًا: «أنا أكثر تفاؤلًا بما بعد الأزمة، فهناك إمكانية كبيرة لتحقق تطور كبير في المجتمع المصري إذا أحسن الاستفادة من الأزمة، فنحن أمام واقع جديد وعالم مختلف».