شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. كيف تحمى نفسى من فيروس كورونا.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل عدوى فيروس كورونا مصدر قلق كبير للجميع خاصة السيدات الحوامل حيث يخشن على أجنتهن من العدوى، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس كورونا لا ينتقل من الأم للجنين كما أن فرص إصابة الأطفال قليلة. ”الخليج 365” يستعرض نصائح وزارة الصحة والسكان لحماية الأم الحامل من عدوى فيروس كورونا. 1- واظبى على غسيل اليدين. 2- ابتعدى بمسافة آمنة عن الأخرين. Advertisements 3- تجنبى لمس فمك وعينك وأنفك. 4- احرصى على العطس والكح فى منديل أو فى كوعك المثنى. 5- اذا كنت تعانى من السعال او العطس أو صعوبة التنفس توجة سريعا للطبيب.

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