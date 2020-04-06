شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تطلب آدم.. أول مولود لمتعافية مصرية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا النجار أخصائى النساء والتوليد بمستشفى الغردقة، إن السيدة التي وضعت الطفل آدم كانت في مستشفى العزل بإسنا وتعافت وحضرت إلى المستشفى للولادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامية إيمان الحصرى: مستشفى الغردقة مستشفى عام تابع لوزارة الصحة والسكان أجرينا عملية الولادة بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وعادت هى إلى منزلها، ونصحتها من أسبوعين بضرورة عمل الفحوصات لأن أحد أقاربها كان مصابا بكورونا وبالفعل كانت إيجابية.

وتابع: أخذنا من الطفل مسحات والحمد لله ليس لديه أي فيروس وهو أول حالة يتم تسجيلها لمولود من سيدة كانت تحمل فيروس كورونا، وهو مطلوب من منظمة الصحة العالمية، والأم قبل الولادة كانت متعافية من كورونا، وأنها صحتها الآن جيدة وصحة الطفل كذلك وقد غادرا المستشفى إلى منزلهما.