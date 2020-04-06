شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث: سنفخر خلال السنوات المقبلة بطريقة مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الملكة إليزابيث الثانية، أنها على آمل أننا سنفخر بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجهنا بها هذا تحدي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت الملكة اليزابيث خلال كلمة قصيرة لها مساء اليوم السبت حول أزمة فيروس كورونا، لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها ونلتقي بعد ذلك.
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