شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: سنعلن عن نتائج تحقيقات معهد الأورام فور الانتهاء منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إنه جرى عمل تحاليل للمرضى المتواجدين بمعهد الأورام وجاءت النتائج سلبية، بالإضافة إلى عمل الكشف والمسح على الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمعهد، مشيرا إلى أن الجامعة تتابع عمليات الكشف والتحليل للمرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين.

وتابع علم الدين، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج رأى عام المذاع على قناة ten والذى يقدمة الإعلامى عمرو عبد الحميد، قائلاً إن التحقيقات مستمرة بشأن ماتم فى المعهد القومى للأورام وسيجرى الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات الجارية حاليا فور الانتهاء منها.

من جانب أخر، نفى الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، أن تكون أرقام المصابين بين الأطقم الطبية بمعهد الأورام قد وصلت إلى 26 حالة، مشيراً إلى أن العدد الحقيقى 17 حالة فقط، مضيفا: "بدأت منذ يوم 23 مارس مع ظهور أعراض المرض على أحد الزملاء وتم إجراء مسحة له فى مستشفى الحميات وثبتت إيجابية تحاليله بعد يومين وفى أعقاب ذلك أخذت مسحة من عدد 42 من المخالطين وثبتت إيجابية تحاليل 9 منهم وفى أعقاب يومين أخرين ظهرت أعراض على آخرين بعد إصابة أحد أفراد الطاقم الطبى لتبلغ إجمالى المسحات التى تم أخذها 72 مسحة ثبت طول هذه الفترة إصابة 17 فقط المعلن عنهم ولم يزد العدد كما تردد".