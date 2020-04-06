شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة قسم التخدير بالقومى للأورام: أشترينا كمامات ومعدات على حسابنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة مهجة عادل رئيس قسم التخدير بالمعهد القومي للأورام، أن قرار إيقافها عن العمل تم بسبب معلومة نقلت عن طريق الخطاً حول أننا كنا غير موجودين في الرعاية المركزة، لكن عميد المعهد تدارك الخطأ وعدت اليوم لعملي كرئيس لقسم التخدير.

وأشارت إلى أنه منذ بداية فيروس كورونا ومع تصاعد منحنى الإصابات قمنا في قسم التخدير بشراء كمامات ليست جراحية لكنها متخصصة في الوقاية، بالإضافة لنظارات وغيرها من المعدات ليس على حساب المعهد لكن من تبرعات على حسابنا قمنا بشرائها منذ وقتها، وذلك حتى لا نهدر الوقت لأن المعهد لم يكن قد وفرها فى ذلك الوقت.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث تقديم الإعلامية لميس الحديدي: المعدات المتوفرة في المعهد كانت الكمامات التقليدية، وقمنا بشراء هذه المعدات زيادة في الإجراءات الاحترازية.