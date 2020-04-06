فيديو.. وزير النقل: السيدات يرتدين كمامات بالمترو والرجال لأ والناس عايزة توعية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تلاحظ زيادة في أعداد الركاب في مترو الأنفاق بسبب زيادة عدد القطارات، موضحا أن فى البداية التزم المواطنون ولكن الآن يشعرون بالاطمئنان وهذا خطأ.

واستنكر وزير النقل، فى مداخلة هاتفية خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامى «أحمد موسى»: «التصرفات الخاطئة التى يفعلها البعض والخروج من المنزل دون أسباب قوية، لازم ندق الجرس ونوعيهم، اللي عنده مصلحة مهمة بس اللي ينزل، أنا شفت زوجين 70 سنة جايين ينقلوا هدوم وأكل لبنتهم في الحلمية، هو مفيش في الحلمية أكل وهدوم!».

وأشار الوزير، أن عدد الركاب اليوم الأحد أكثر بكير من الأحد الماضي، وهذا خطأ في مواجهة فيروس كورونا؛ مرددا: « أنا بوزع كمامات طول النهار بس مش هنقدر نوزع على كل الركاب في المترو».

وأكد الوزير: «الستات فى المترو بتلبس كمامات أو بتغطي منطقة الأنف والوجه بإيشارب، الرجالة لأ ودى مشكلة.. أنا بدى راجل كمامة عايز يحطها في الشنطة!».