شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير النقل: السيدات يرتدين كمامات بالمترو والرجال لأ والناس عايزة توعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تلاحظ زيادة في أعداد الركاب في مترو الأنفاق بسبب زيادة عدد القطارات، موضحا أن فى البداية التزم المواطنون ولكن الآن يشعرون بالاطمئنان وهذا خطأ.
وأشار الوزير، أن عدد الركاب اليوم الأحد أكثر بكير من الأحد الماضي، وهذا خطأ في مواجهة فيروس كورونا؛ مرددا: « أنا بوزع كمامات طول النهار بس مش هنقدر نوزع على كل الركاب في المترو».
وأكد الوزير: «الستات فى المترو بتلبس كمامات أو بتغطي منطقة الأنف والوجه بإيشارب، الرجالة لأ ودى مشكلة.. أنا بدى راجل كمامة عايز يحطها في الشنطة!».
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. وزير النقل: السيدات يرتدين كمامات بالمترو والرجال لأ والناس عايزة توعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.