شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: معهد الأورام لن يستقبل حالات جديدة حتى تنتهى عملية التطهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام والمتحدث باسم جامعة القاهرة، إن معهد الأورام لن يستقبل حالات جديدة حتى الانتهاء من عمليات التعقيم والتطهير.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج رأي عام على قناة TeN، أن نتائج جميع المرضى حلو فيروس كورونا جاءت سلبية، مشيرا إلى أن الجامعة بدأت عملية الكشف والتحليل لكل العاملين في المعهد والذي يتجاوز عددهم 3 آلاف.

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وواصل علم الدين قائلا أن جميع المرضى يتلقون العلاج بشكل كامل في ظل إجراءات احترازية ووقائية، مشيرا إلى أنه لن يتم استقبال مرضى جدد إلا بعد انتهاء إجراءات التعقيم داخل المعهد بشكل كامل.

من جانب أخر، نفى الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، أن تكون أرقام المصابين بين الأطقم الطبية بمعهد الأورام قد وصلت إلى 26 حالة، مشيراً إلى أن العدد الحقيقى 17 حالة فقط، مضيفا: "بدأت منذ يوم 23 مارس مع ظهور أعراض المرض على أحد الزملاء وتم إجراء مسحة له فى مستشفى الحميات وثبتت إيجابية تحاليله بعد يومين وفى أعقاب ذلك أخذت مسحة من عدد 42 من المخالطين وثبتت إيجابية تحاليل 9 منهم وفى أعقاب يومين أخرين ظهرت أعراض على آخرين بعد إصابة أحد أفراد الطاقم الطبى لتبلغ إجمالى المسحات التى تم أخذها 72 مسحة ثبت طول هذه الفترة إصابة 17 فقط المعلن عنهم ولم يزد العدد كما تردد".