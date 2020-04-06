”الخليج 365” ينسق مع وزارة الصحة لتسليم تبرعات مبادرة دعم الجيش الأبيض

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الخليج 365 التنسيق مع مسئولى وزارة الصحة والسكان لتسليم التبرعات التى تقدم بها رجال الأعمال لمبادرة "ادعم الجيش الأبيض" التى أطلقها الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365” والتى تأتى تقديرا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

و"الخليج 365" إذ يدعم جهود الجيش الأبيض الذى يقدم كثيرا من التضحيات لمجابهة فيروس كورونا ومحاولات منع انتشاره فى مصر أطلق المبادرة التى لاقت استجابة كبيرة بين أوساط رجال الأعمال والشركات العاملة فى القطاع الاقتصادى المصرى.

وكان أطلق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، مبادرة جديدة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.

Advertisements

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تأتى تقديرًا للأبطال من أطقم الرعاية الصحية فى مصر، ودورهم الوطنى فى أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة يتم طرحها عبر مؤسسة ”الخليج 365” الصحفية، وشبكة الإصدارات التابعة لها، فى إطار الدور الوطنى لوسائل الإعلام فى مساندة البلاد فى أوقات الأزمات، وتقدمها المؤسسة الصحفية أمام الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، وأهمية العمل على تخفيف الأعباء عن الجنود الأبطال من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة فى ممارسة عملهم داخل المستشفيات فى محافظات مصر المختلفة.

وأشار الكاتب الصحفى خالد صلاح إلى أن مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات فى تلك المبادرة من الممكن أن تحمل عدة أوجه، أبرزها تقديم تخفيضات خاصة أو مزايا عينية من الشركات وسلاسل التجزئة والمحال التجارية ـ بمختلف أنشطتها ـ والمطاعم، للأطباء وأعضاء هيئات التمريض، للحصول عليها بموجب كارنيه العضوية الصادر عن نقابات اتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أن الشركات ورجال الأعمال المصريين دائمًا على قدر كبير من المسئولية، ويدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض فى معركة مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن تلك الشريحة التى تمثل حائط الصد الأول ضد "الوباء العالمى"، الذى يمثل أبرز تحدٍ يواجه البشرية حاليًا.