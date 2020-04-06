شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: يجوز دفن وفيات كورونا بصندوق خشبى والصلاة عليهم داخل القبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، أنه يجوز أن تكون بواسطة آلة أو الفرد الذى يقوم بالتغسيل يقوم بارتداء رداء طبيا واقيا، لافتا أيضا إلى إجازة وضع الجثمان بكيس لكن بعد تغطية مساوءه بالقماش، ثم تجرى الصلاة عليه.

وأوضح كريمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أنه يمكن إقامة صلاة الغائب على موتى كورونا ويجوز الصلاة عليهم داخل القبور ولا مانع من دفنهم فى صناديق إذا اقتضت الضرورة، ولفت إلى أن من يموت بعد إصابته بكورونا يعد شهيداً.

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وكان أثني الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على جيش مصر الأبيض، الذين يبذلون مجهوداً كبيراً لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحاً أنهم يتحملون المخاطر في مواجهة وباء ينتشر حول العالم، لكى يعالجون المرضى.

وأضاف أحمد كريمة، أن مثل هؤلاء تنطبق عليهم الآية الكريمة: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله، والله رؤوف بالعباد"، موضحاً أن الله تعالي قال عنهم إن هناك أناسا يقتحمون مخاطر فداء لغيرها، وقد حدث في سيناء عندما رأينا جنديا دهس سيارة إرهابي حتي لا تنفجر في زملائه، ووجدنا سائق استقل سيارة مشتعلة ليبعدها عن أماكن تجمع المواطنين.

وأشار الدكتور أحمد كريمة، أن العلماء المفسرون للقرآن الكريم، أكدوا أن الذين يقتحمون المخاطر فداء لغيرهم وكل من يبذل نفسه يدخل في هذه الآية الكريمة، ونجد حالياً الأطباء يضعون أنفسهم في خط المواجهة.