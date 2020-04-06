شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مساعدات طبية تصل من مصر لإيطاليا بتوجيهات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مصر و إيطاليا على مدار التاريخ والتي انعكست مؤخرا في بناء شراكة بين القاهرة وروما في كافة المجالات، و بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان برفقة وفد من القوات المسلحة بزيارة رسمية إلى إيطاليا حملت خلالها رسالة تضامن إلى إيطاليا، وكذلك تسليم الجانب الإيطالي شحنه من المساعدات الطبية والوقائية.

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وكان في استقبال الوزيرة، لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالى، والذى وجه الشكر لمصر وشعبها على المساعدات الطبية التى وصلت إلى روما، اليوم السبت، مؤكدا على تقدير الشعب الإيطالى للمصريين.

وفى إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، وذلك فى إطار العلاقات والروابط التاريخية التى تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم فى تخفيف العبء عن دولة إيطاليا فى محنتها الحالية خاصة فى ظل النقص الحاد لديها فى الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات فى إيطاليا.

تأتى تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة فى مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم فى أوقات المحن والأزمات".