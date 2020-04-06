شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: "المرشدين السياحيين المصريين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعباسية، اثنين من المرشدين السياحيين اللذين كانا يرافقان مجموعات سياحية على متن أحد الفنادق العائمة في الأقصر والتي كانت من أولى المنشآت السياحية التي تم رصد بها حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد نهاية فبراير الماضي.

وجاء اللقاء لتقديم الشكر والتحية لهما علي الدور الذي لعباه من أجل مصر وتوفير سبل الراحة والسلامة للسائحين الذين كانوا علي متن الفندق العائم حتى انتهاء مدة الحجر الصحي لهم، كما كانا يعملان علي قدم وساق من أجل حل جميع مشاكل السائحين والتنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية والجهات المعنية بالدولة من أجل نقل رغبات السائحين والوفاء بطلباتهم واحتياجاتهم وطمأنتهم والتنسيق بينهم وبين العاملين بالمركب.

وخلال اللقاء حرص العناني علي توجيه الشكر من خلالهم كممثلين عن زملائهم، لكل المرشدين السياحيين المصريين الذين هم السفراء الحقيقيين لبلادهم، مشيرًا إلي أنه يعتز بهذه المهنة التي كانت بداية لحياته الوظيفية حيث أضافت له الكثير من الخبرات في مجال السياحة والتعامل مع السائحين، مؤكدًا دعمه الكامل لكل المرشدين السياحيين حيث إنه قام بالتدريس لآلاف المرشدين السياحيين من خلال عمله أستاذا ورئيسا لقسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق.

وفي نهاية اللقاء أعرب المرشدان السياحيان عن رغبتهما واستعدادهما للعمل التطوعي لدعم القطاع السياحي وتقديم ما لديهم من خبرات في هذا المجال. وكان مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحين بوزارة السياحة والآثار، قد التقى بمجموعة من المرشدين السياحيين وذلك لمناقشة آرائهم ووجهات نظرهم فى بعض القضايا السياحية، وأهم المعوقات التى تواجههم فى ظل توقف الحركة السياحية نتيجه للقرارات التي تم اتخاذها للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.