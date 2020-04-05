شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: البنية المعلوماتية «بخير».. ولم نتلق شكاوى بامتحانات الثانوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اختبارات أولى ثانوى التي جرت اليوم، خير دليل على أن البنية المعلوماتية بخير.

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وأضاف وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «لم نتلق أي شكوى بسبب حسن إدارة الشبكة وحساب الأحمال المتوقعة»، مشيرا إلى أن 600 ألف طالب أجروا الامتحانات على 4 موجات كل موجة استغرقت ساعتين.

وحول صرف المعاشات قال إن اليوم شهد بدء صرف معاش الشريحة الثانية التي تتراوح قيمة معاشاتهم ما بين ألف وألفي جنيه، وصرف المعاشات جرى من خلال البريد والمدارس ومراكز الشباب.

وأشار إلى أن عملية صرف المعاشات تتم بالتعاون بين أجهزة وزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة التنمية المحلية، موضحا أن الوزارة ستفعل خطا ساخنا للتواصل مع هيئة البريد ابتداء من الغد.