شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقيم حلقة نقاشية عن الصحة النفسية في زمن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأحد، حلقة نقاش عبر الإنترنت تحت عنوان «الحفاظ على الهدوء النفسي في وقت كورونا»، حيث شارك فيها الدكتور هاني هنري، أستاذ مشارك في قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تناول النقاش أهم النصائح لمواجهة القلق والضغوطات الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقال «هنري» إن «أزمة كورونا عززت الاهتمام بالصحة النفسية، وأهمية الرجوع إلى مختصين فيما يتعلق بالأعراض النفسية الناجمة عن الأزمة.»، مشيرًا إلى أن «التوتر والقلق والسلبية أمور معدية، وقد تصيبك بسبب شكوى من حولك إلا أنه يجب أن تكون واضح مع ذاتك فيما يقلقك».

ونصح الدكتور هاني المواطنين بالتعرض لنسبة صحية من الأخبار عن كورونا، ونسبة قليلة من وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: «تجنبوا السوشال ميديا وقنوات الأخبار في الساعات التي تسبق النوم لأنها تؤثر على جودة النوم وتخلق اضطرابات».

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وأضاف أن «ما يشهده العالم حدثًا تاريخيًا، وأنصح بتأريخه على المستوى الشخصي عن طريق تسجيل مقاطع فيديو ليراها أولادنا وأحفادنا»، وتابع: «يمكنك أن تصف مشاعرك في فيديو ومشاهداتك في ظل الأزمة العالمية، حتى يتسنى لك أن تريها لأولادك وأحفادك فيما بعد»، مشددًا على أنه يجب الإيمان بأن «هذا الوضع سينتهى حتمًا».

وحذر الدكتور هاني من «التفاؤل الساذج» إلا أنه أشار إلى وجود أسباب للتفاؤل مثل انخفاض مستوى التلوث العالمي، ناصحًا بـ«عدم كتم المشاعر السلبية من توتر أو إحباط والتعبير عنها بشكل طبيعي، إلا أنه يجب ألا نسقط في فخ نشر الطاقة السلبية».

وقال إن «فئة الصحفيين يحملون سلاحًا ذو حدين أمام جائحة كورونا، أثناء كتابتهم للأخبار ونقل الأحداث المتعلقة بالفيروس»، موضحًا «أنه لا شك أنه يجب نقل الصورة واضحة وكاملة للمتلقي ولكن مع تخفيف أعباء الخوف أو الحالة النفسية للقارئ أو المستمع، من خلال نقل ما يحدث بالخارج وأن جميع الدول تتشارك في الحدث نفسه، بالإضافة لوجود حالات تعافي كثيرة حتى في صفوف كبار السن».

وأكد الدكتور هاني أن «إصابة عدد من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة كان لابد أن يٌنقل للجميع من مبدأ الشفافية، ولكن كان من الأفضل نقل صورة ما يحدث في الخارج من إصابات تطال الأطقم الطبية في أكبر مستشفيات العالم»،

وكشف أستاذ علم النفس عن أن «أكثر الشكاوى التي يتلقاها في هذه الفترة تتعلق بأعراض وهم بسبب كثرة التعرض لمعلومات عن الفيروس».