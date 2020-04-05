شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البنك الأهلي: أعداد مستخدمي الإنترنت البنكي تضاعفت في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن هناك ثورة في استخدام التكنولوجيا الرقمية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن البنك الأهلي يُقدم العديد من الخدمات الرقمية للتسهيل على العملاء والشركات في إجراء تحويلات أو الإيداع أو خدمة العملاء.

وأوضح «أبوالفتوح»، خلال لقائه ببرنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أنه في 2018 كان عدد مستخدمي الأهلي نت 650 ألف عميل، وصلوا إلى مليون و300 ألف عميل في 2019، ليصلوا الأن بنحو 2 مليون و300 ألف عميل، مشيرًا إلى أن عددًا هائلًا من عملاء البنك بدأوا في اللجوء لخدمات الإنترنت الرقمي.

وأضاف أنه حدث تطورًا كبيرًا للشركات التي استخدمت خدمات البنك الإلكترونية ليرتفع من 1500 شركة حتى 55 ألف شركة، مشيرًا إلى أن البنك أتاح للعملاء إجراء تحويلات من حساب لحساب آخر عن طريق خدمة الأهلي أون لاين بدون النزول للبنوك، كذلك الاشتراك في خدمات الفون كاش وإجراء تحويلات لكافة الحسابات في كل البنوك.