شكرا لقرائتكم خبر عن طب بنها: فريق ووهان الصينية الطبي أكد إمكانية انتقال كورونا عبر الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها وعميد كلية الطب البشري، إن الفريق الصيني بجامعة ووهان الصينية، الذي أجرى مع جامعة بنها لقاء عبر الفيديو كونفرانس ألمح إلى بعض المعلومات المهمة عن فيروس كورونا، منها أنه هناك إمكانية لانتقال الفيروس عبر الهواء في بعض مراحله، وهو أمر تحت الدراسة في الصين للتأكد من حقيقته أو عدمه.

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وأضاف «القاضي» في بيان، الأحد، أنه يجب دراسة هذه المعلومة جيدا لأن الأمر يستدعي في حال تحققها مراجعة أساليب مكافحة العدوى، ومزيدًا من التأكيد على المواطنين بالبقاء في المنازل.

وأشار القاضي إلى أن بروتوكول التعاون بين أطباء جامعة بنها والفريق الطبي بمدينة ووهان الصينية والذي نتج عنه إجراء لقاء عبر الفيديو كونفراس بين فريق طبي مصري من كلية الطب والجامعة الصينية اثبت أن مصر والمستشفيات الجامعية تطبق الأساليب المثلي في التعامل مع الحالات المصابة بكورونا.

وذكر أنه تم إجراء اللقاء على ٣ محاور هم الطب البديل وخبرات التعامل مع المرض والعناية المركزة.