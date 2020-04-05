شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، الأحد، تدشين صفحة رسمية باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأوضح المركز الإعلامي للأزهر في بيان، الأحد، أن إطلاق تلك الصفحة الرسمية في إطار حرص شيخ الأزهر على التواصل مع فئات المجتمع كافة، وكذلك رصد وملاحظة انتشار العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسم فضيلته، والتي استغلها البعض في نشر رسائل ومعلومات وأخبار مغلوطة منسوبة إليه.

واستهلت الصفحة الرسمية لشيخ الأزهر عملها بنشر رسالة شيخ الأزهر للشعب المصري من منزله بالأقصر، والتي يؤكد خلالها أن «الالتزام بالتعاليم والإرشادات الطبية وكل ما تقره الدولة من إجراءات احترازية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، يعد فرضًا واجبًا، وعلينا جميعًا أن نلتزم به التزامًا صارمًا؛ حرصًا على حياتنا ومجتمعاتنا، داعيًا المولى عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يكتب لنا النجاة جميعًا».