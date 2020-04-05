شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التموين: أزمة كورونا أدت إلى خسائر 7 تريليونات دولار بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن العالم حاليًا يعاني من جائحة تطلب من الحكومات العديد من الالتزامات، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى العالم 6.2% ومع أزمة فيروس كورونا سوف يتأثر إلى حوالى 2% لافتًا إلى أن إجمالى الناتج العام فى دول العالم يقرب من 87 تريليون دولار وأن أزمة فيروس كورونا أدت إلى خسائر يشهدها العالم بما يقرب من 7 تريليونات دولار حتى الآن.

وأضاف مساعد أول وزير التموين فى حواره مع الإعلامى محمد الباز فى برنامج "90 دقيقة" أن بعض مؤسسات فى دول العالم بدأت الاستغناء عن العاملين بسبب التأثر بأزمة كورونا فى العديد من القطاعات لافتًا إلى أن هناك من 20 الى 22 مؤسسة فى العالم تتحكم فى الصناعات الغذائية.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية قد دشن لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح.

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ويأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام بتنفيذه مركز البيئة والتنمية للأقليم العربي وأوروبا بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الإيطالي بتكلفة تقديرية 300 ألف يورو.