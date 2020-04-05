حكاية أدم.. أول مولود فى مصر لأم متعافية من كورونا ..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عمليةً جراحية قيصرية لسيدة كانت تحمل فيروس كورونا، حيث تمكن فريق طبى بقيادة الدكتور رضا النجار، استشارى أمراض النساء والولادة، من إجراء عملية قيصرية لها داخل مستشفى الغردقة العام.. تعرف على التفاصيل من خلال المعلومات الآتية:

كان فريق طبي، نجح فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور رضا النجار استشارى أمراض النسا والولادة، فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أصيبت من قبل بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وإدارة مستشفى الغردقة العام.

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وقام الفريق الطبى باتباع الاحراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية حيث ارتدى الفريق الطبى بدل العزل الصفراء اللون، وتم إجراء العملية داخل مستشفى مستشفى الغردقة العام القسم الفندق بنجاح .

وتبين أن حالة الأم والطفل بصحة جيدة وأنها رزقت بطفل ذكرا حيث ان الطاقم الطبى اكد على اتباعه تعليمات منظمة الصحة العالمية فى إجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

وكشف الدكتور رضا النجار قائد الطاقم الطبى مجرى العملية من مستشفى الغردقة العام أن الأم تبلغ من العمر 35 عاما، وكان سبب عزلها من قبل جراء إصابتها بفيروس كورونا وعزلت لمدة 9 ايام وتم تعافيها، وتم إجراء العملية القيصرية للسيدة المصابة بفيروس كورونا بالتنسيق مع مسئولى مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وبعد اتباع الإجراءات الصحية واتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية من حيث الوقاية الكاملة لعدم انتشار الفيروس.