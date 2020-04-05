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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف الخليج 365 للتوعية بكورونا يتحول لبوسترات بالمصانع والأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت المنتجات الإعلامية والإنفوجراف التى ينفذها ”الخليج 365” للتوعية بخطورة فيروس كورونا من خلال صفحات الموقع على وسائل التواصل الاجتماعى، إلى بوسترات زينت حوائط المصانع والورش والأماكن العامة.
وحرص العديد من المديرين وأصحاب المصانع والورش على تعليق مواد الانفوجراف والصور والأيقونات التي أنتجها موقع الخليج 365، لتوعية المواطنين بخطورة الفيروس، وطريقة التعامل معه والوقاية منه، والفرق بين أعراضه وأعراض الأنفلونزا العادية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورا لعدد من الأماكن التى تعلق على حوائطها المنتجات التوعوية لـ"الخليج 365" كملصقات على الحوائط بعد طباعتها من على صفحات الموقع، ومن بينها، قيام محل حلويات شهير بنشر الانفوجراف "6 احتياطات لحماية طفلك من عدوى فيروس كورونا" وتوزيعه فى كل أرجاء المكان حتى يستطيع العاملون والمواطنون الاستفادة من المعلومات المنشورة فيه .
ويحرص ”الخليج 365” على تقديم منتجات إخبارية وتوعوية يومية بكافة الأشكال الصحفية الحديثة للتوعية بفيروس كورونا، وطرق الوقاية والحماية منه لكافة الفئات.
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