المصريون يهزمون كورونا.. الفيروس أخرج أجمل ما فينا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش دول العالم أجمع أزمة خطيرة وهى انتشار وباء كورونا، والذى سبب حالة من الفزع والرعب بين البشر جميعا بعد الانتشار السريع للفيروس أو ما يعرف علميا كوفيد-19، والذى أودى بحياة عشرات الآلاف وتخطى حاجز المليون مصاب. Advertisements وتناقش هذه الحلقة الخوف الذى انتشر بين الجميع، وجاء بها: "حاسس إنها نهاية العالم، وحاسس بخوف ورعب من جواك..بيقولوا أن الفيروس بيقتل جهازك المناعى، بيهاجم الرئة بلا رحمة ولا شفقة، بتاخد نفسك وقتها بصعوبة بالغة، النفس اللى كنت بتاخد ببلاش دلوقتى بقى مكلف"، "أمر بقى فى غاية الصعوبة.. الفيروس مبيرحمش فقير من غنى ولا بيميز بين مشهور أو غير مشهور، كبار أو صغار، الجميع فى خطر داهم الكل قاعد فى بيته يتوسلون إلى الله عز وجل، مذعورون من اللى جاى".

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