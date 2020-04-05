شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الأعلى للإعلام": سنتخذ عقوبات رادعة ضد القنوات حال استضافة غير المختصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المجلس يتابع كل ما ينشر أو يبث على كافة الوسائل بشأن مستجدات فيروس كورونا، مشددا على أن المجلس سعاقب كل المخالفين لتعليماته و كل من ينشر معلومات غير رسمية او يستعين بغير المختصين وخاصة فى تناول أزمة كورونا .

وشدد مكرم محمد أحمد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على ضرورة التزام الصحف ووسائل الاعلام المرئية و المسموعة بالتزام الدقة و المهنية فى نقل المستجدات بشأن فيروس كورونا.

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ولفت مكرم محمد أحمد إلى أن من ضمن الضوابط التى وضعها المجلس لتنظيم عمل البرامج و خاصة البرامج الطبية بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله،وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.

و تابع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام : " معدو البرامج هم المسئولين، نطالب بعدم ظهور غير المختصين وأصدرنا تعليمات عامة بخصوص هذا الشأن، لا أستطيع أن أمنع أحد الا بإتهام رسمى ، وحال رصد أى مخالف أو ثبت وجود حالات مخالفة لقرارات المجلس سنتخذ اجراءات رادعة ضدهم".