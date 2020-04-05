شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب كلية الطب بجامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت كلية الطب بجامعة حلوان فيديو جديد يكشف تفاصيل تدريب طلاب الكلية بالفرق المختلفة على التعامل مع علاج فيروس كورونا، وذلك فى إطار خطة الجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لإعداد كوادر بشرية تكون جاهزة وعلى استعدادا للدخول إلى صفوف الأطباء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويقول الطالب محمود عبد المنعم بالفرقة الثالثة كلية الطب جامعة حلوان، معركتنا ضد المرض مستمرة بتكاتف كل المجتمع وبالتزام كل فرد بكل الإجراءات قادرين ننتصر.

فيما قالت الطالبة نورهان أشرف الطالبة بالفرقة الثالثة كلية الطب جامعة حلوان إن فى الحقيقة نسبة 4% تحتاج إلى رعاية مركزة، لكن تدربنا على الحالات التى تحتاج إلى رعاية مركزة ورعاية مشددة لأمراض الجهاز التنفسى.

وأضاف الطالب على السيد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب تدربت على وسائل الوقاية وطرق منع انتقال العدوى بين المرضى وأعضاء الفريق الطبى داخل المستشفيات.

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وبدورها قالت الطالبة سارة عصام بالفرقة الثالثة تدربت على سحب العينة وتخزينها حتى وصولها للمعمل بطريقة صحيحة للحصول على أدق النتائج.

وأوضح شريف زايد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة حلوان أن 4 لـ6% من الحالات العزل الصحى تحتاج إلى أكسجين وتدربت على استخدام أجهزة الأكسجين على حسب احتياج كل مريض.

وقالت الطالبة عبير عصام بالفرقة الرابعة إن كل الحالات التى تتلقى العلاج تحتاج إلى عمل تحليل pcr للفيروس، وتدربنا على عمل المسحات بطريقة دقيقة وتوصيلها للمعمل بالطريقة الصحيحة للحصول على أدق النتائج.

كما أضاف الطالب مصطفى سلومة تدربنا على كيفية استقبال المريض وعمل دعم نفسى للمريض وأسرته حتى يتم شفاؤه.