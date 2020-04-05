أين يهرب الأثرياء من كورونا؟ تحت الأرض يكمن السر.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع أعداد المصابين والقتلى جراء الفيروس التاجى فى كافة دول العالم، يستعد مليارديرات ومشاهير العالم وعدد لا يحصى من عمال الشركات للهروب تحت الأرض داخل مخابئ خاصة بهم.
كانوازقد أعدوها منذ خمس سنوات لتكون الملاذ الآمن لهم حال وقوع آى كوارث طبيعية أو انتشار أوبئة كبرى كما هو الحال الآن.
وتتوافر داخل تلك المخابئ كافة أساليب الترفية والراحة وهو ما يستعرضه الفيديو التالى من مواصفات تلك المخابئ الفاخرة وتكلفتها.
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