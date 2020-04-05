شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور حسين أبو الغيط عميدا لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور حسين أبو الغيط، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد الكلية.

تدرج أبو الغيط في التعليم الأزهري، وكان من المتفوقين، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية وكان ترتيبه السادس علي الجمهورية، ثم التحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بترتيب الرابع على دفعة 1991.

حصل على ماجستير العظام 1996 بتقدير جيد جدا، ثم حصل على بعثة للحصول على الدكتوراه فى جراحة العمود الفقرى من أحد أكبر مراكز العمود الفقرى بألمانيا، كما شارك عميد كلية الطب الجديد بالعديد من الأبحاث وإلقاء المحاضرات في مجال العمود الفقري في مصر وألمانيا ومختلف دول العالم.

وللعام الرابع علي التوالي أشرف على تنظيم مؤتمر جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بمشاركة الجانب الألماني مع اقسام العمود الفقري بالجامعات المصرية. أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر والجامعات المصرية. وله إسهامات علمية كبيره فى مجال جراحات العظام والعمود الفقري محليا وإقليميا ودوليا.