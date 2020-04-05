​وزير الأوقاف يتلقى برقية عزاء من السفارة الأفغانية في وفاة حمدي زقزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برقية عزاء من سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية بالقاهرة، في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، أن الرسالة جاء فيها:

"قد علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، وإننا إذ نتقدم لكم ولكافة علماء مصر بصفة عامة بأحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد، لنسأل الله (عز وجل) أن يغفر له، ويتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفي الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز الـ87 عامًا، بعد صراع مع المرض. ​