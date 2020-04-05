​"المصري للشئون السياحية" يشيد بقرار السيسي بتأجيل افتتاح المتحف الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد المجلس المصري للشئون السياحية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل افتتاح المتحف الكبير للعام المقبل.

وأكد الدكتور زين الشيخ أمين عام المجلس، ضرورة أهمية الإعداد الجيد للتسويق السياحي لما بعد الأزمة وضرورة إعداد فعاليات فنية وثقافية كبيرة تواكب عودة الحركة السياحية.

واقترح الأعضاء، في بيان اليوم، تنظيم احتفالية افتتاح المتحف الكبير لتكن بمثابة إهداء من الرئيس والشعب المصري إلى شعوب العالم أجمع بحضور ملوك ورؤساء وزعماء العالم بعد عودة الحياة إلى طبيعتها لربوع المعمورة.

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وقال أعضاء المجلس، إنه في إطار إيجاد سبل مبتكرة للتسويق السياحي، وتنشيطًا للحركة السياحية الوافدة لمصر في ظل تنافس الدول السياحية على جذب حصة كبيرة من إجمالي الحركة السياحية الدولية، أن يقدم الرئيس دعوة شخصية لأول 100 سائح ممن اختاروا مصر مقصدًا سياحيًا لهم بعد انقشاع هذه الأزمة لحضور هذا الحدث العالمي.

وتابع: "لتكن مصر من خلال ذلك أخذت بمبادرة تنظيم احتفالية عالمية كبرى احتفاء بمناسبة انتهاء تلك الأزمة التي لم يعرف العالم المعاصر مثيل لها من قبل".

من ناحيته، أشار الدكتور حازم عطية الله رئيس المجلس المصري للشئون السياحية، إلى أن المجلس وأعضائه لديهم في هذا الصدد حزمة من الأفكار الترويجية الأخرى يمكن أن يتضمنها هذا الحدث العالمي.