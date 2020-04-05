مؤشر الخليج 365| كورونا يواصل الزحف في أوروبا وأمريكا.. ويهدأ في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد - أشرف جهاد وعصام خضيري:

سجل فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) الإصابة رقم 308 آلاف و850 في الولايات المتحدة الأمريكية وفقًا للأرقام الرسمية من 22 يناير حتى 4 أبريل الجاري، بعد أن تحولت الدولة الأقوى عالميًا إلى بؤرة تفشي للمرض، فيما تراجع العملاقي الصيني إلى المرتبة السادسة بعدد 82 ألف و543 إصابة منذ انتشار الفيروس أواخر العام الماضي بين مواطنيه.

وينشر الخليج 365 يوميًا مُخططًا زمنيًا لتفشي الفيروس عالميًا، ومعدل الزيادة اليومية في الإصابات بالمرض، وفقًا للإحصائيات الرسمية التي يتم تحديثها يوميًا من منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة.

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وظهر لأول مرة الفيروس في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، وانتشر إلى أكثر من 180 دولة بحلول 1 أبريل 2020. وبدأ الفيروس في الانتقال للدول الأسيوية المجاورة في بداية يناير الماضي، قبل أن يبدأ رحلته بين مختلف الدول مُخلفًا ضحايا ومصابين.

وبحسب إحصائيات الخليج 365، في الفترة من 22 يناير حتى 4 أبريل الجاري، تصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر إصابة، وحلت ثانيًا إسبانيا التي سجلت 126 ألفًا و168 إصابة ثم إيطاليا التي تعاني بشدة بعدد 124 ألفًا و632 إصابة، ورابعا جاءت ألمانية التي تقترب من 100 ألف إصابة، بحسب آخر إحصاء رسمي.

ويمكنك عبر مؤشر الخليج 365 التالي، الاطلاع على خريطة زمنية متحركة لأعداد الإصابة بكورونا في مختلف دول العالم، وأن تستكشف ترتيب الدول الـ15 الكبار والـ15 الأقل تسجيلا للإصابات، والتنقل بين الأكثر والأقل تسجيلا لمتابعة التغييرات التي حدثت منذ يناير الماضي.