​برلماني: منظومة التعليم الجديدة سبب استكمال العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: أشاد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، بجهود طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وما بذله لتعريف ابنائنا بالتعليم الأساسي والثانوي بجميع الخطوات والإجراءات الخاصة، باستكمال العام الدراسي الحالي وبكل بساطة ووضوح. وقال أبو جاد في بيان له، اليوم الأحد، أنه لولا المنظومة الجديدة للتعليم التي نجح شوقي في وضعها ونال فيها ثقة القيادة السياسية والحكومة والغالبية الساحقة من الرأي العام المصري، لما تمكن من استكمال العام الدراسي الحالي، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، والتي ضربت العملية التعليمية في دول كبرى.

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