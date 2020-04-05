"تحية للجيش الأخضر".. برلماني يشيد بجهود الزراعة في مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال سعيد حساسين عضو مجلس النواب، إن إنشاء وزارة الزراعة لـ312 منفذًا لبيع السلع الغذائية بـ19 محافظة من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا"، لتوفير كافة منتجات مشروعات الإنتاج الزراعي بأنواعها، يعتبر انجازًا كبيرًا لمواجهة مستغلي أزمة فيروس كورونا.
ووجه حساسين، التحية إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لحرصه على تطوير منظومة التسويق لطرح المنتجات والسلع الغذائية للمشروعات التعاونية الإنتاجية التابعة للوزارة.
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