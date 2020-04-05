"خناقة وقت الحظر".. النيابة تخلي سبيل 3 متهمين تشاجروا في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإخلاء 3 سبيل أشخاص ألقي القبض عليهم وقف حظر التحرك. وقال مصدر أمني إن الأشخاص الثلاثة ألقي القبض عليهم بمنطقة القطامية أثناء مشاجرة فيما بينهم وقت الحظر. وأضاف المصدر -رفض ذكر اسمه - لمصراوي، أنه تحرر محاضر للمتهمين الثلاثة بتهمة التشاجر وخرق حظر التحرك وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم بعد تصالحهم. وأكد المصدر أن وزارة الداخلية مستمرة في التطبيق الصارم لمجلس الوزراء بحظر التحرك من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا ضمن إجراءات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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