رفضوا عودتها للعمل.. تجديد حبس خادمة 15 يومًا في واقعة "سيدة فيديو الحمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، اليوم الأحد، للمرة الثانية تجديد حبس المتهمة بنشر فيديو لسيدة مسنة تبدي رغبتها في الذهاب لدورة المياه، ورفض أخرى لها ونهرها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، انتقاما من رفضهم إعادتها للعمل مرة أخري.

وكشفت التحقيقات أن الخادمة تدعى "صفاء"، 35 سنة، من مدينة العياط ومقيمة بالطالبية وكانت تعمل لدى السيدة العجوز "عايدة"، 76 سنة وزوجها مستشار لوزير كهرباء سابق 75 سنة منذ شهر يوليو الماضي وحتى شهر أكتوبر وتركت العمل لديهم.

وأضافت التحقيقات أن الخادمة عادت مرة أخرى للعمل لدى أسرة السيدة العجوز ولكنهم رفضوا إعادتها للعمل فقامت بنشر ذلك الفيديو أثناء طلب السيدة منها الذهاب للحمام ورفضها القاطع لطلبها مرددة "إعمليها على نفسك" كنوع من الابتزاز والانتقام.

أشرف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة على عدة مأموريات خرجت فجرا من مباحث الطالبية برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية بحثا عن الخادمة حتى تم ضبطها، وسردت المتهمة تفاصيل الواقعة ثم نفت نشرها للفيديو وأشارت لعدم علمها لمصدر نشره.