شكرا لقرائتكم خبر عن آخر رحلات «مصر للطيران» تُعيد 315 مصريًا من «واشنطن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم الدولى فى البحر الأحمر، صباح أمس، الرحلة الاستثنائية الأخيرة لشركة مصر للطيران، قادمة من العاصمة الأمريكية «واشنطن»، وعلى متنها 315 من المصريين العالقين، بينهم 15 طفلًا، بسبب تفشى فيروس «كورونا»، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 إبريل المقبل.

وذكرت مصادر مطلعة بالمطار أن الرحلة هبطت بسلام بمهبط المطار، وجميع المصريين القادمين بخير، وتم نقلهم جميعًا إلى إحدى القرى السياحية، لإخضاعهم لكشف طبى إجبارى بالحجر الصحى على مدار 14 يومًا، طبقًا لإرشادات وزارة الصحة، لافتًا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية، لانتهاء فترة الحجر الصحى، وعودة المواطنين إلى أسرهم سالمين.

وقال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إن القادمين من «واشنطن» خضعوا لكشف طبى سريع داخل صالة الوصول بالمطار، وتم تعقيم جميع متعلقاتهم الشخصية، بناءً على خطة استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتًا إلى أنه تم توفير 10 أتوبيسات لنقلهم مجانًا إلى عدد من فنادق الحجر الصحى بالمدينة، كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف «حنفى» أن مصر لا تنسى أبناءها، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى شددت على توفير كل سبل الراحة للمواطنين، والاهتمام بأبناء الوطن فى الداخل والخارج، مردفًا: «مصر أعطت العالم كله درسًا فى كيفية التعامل مع الأزمات، والأحداث الكبرى، وأناشد المواطنين الاستمرار فى الالتزام بقرارات الدولة».

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وأوضحت مصادر بوزارة الطيران المدنى أن «مصر للطيران» سيّرت عدة رحلات طيران إلى العديد من دول العالم لإعادة أبنائها، فى إطار حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعم ومساندة المصريين بالخارج، منوهة بأن الشركة الوطنية ستتوقف تمامًا عن تسيير رحلات استثنائية لحين إشعار آخر.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، الجمعة الماضى، المصريين العائدين من «واشنطن» على متن إحدى رحلات مصر الطيران الاستثنائية أيضًا

وخاطبت سلطة الطيران المدنى جميع شركات الطيران، معلنة تعليق حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، واستثنى 5 حالات من التعليق، إذ صرحت السلطة للطائرات بالهبوط فى المطارات للشركات التى تنقل أفواجًا سياحية، بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها، وكذا رحلات الهبوط الفنى للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، والرحلات الداخلية بين المطارات، ورحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى مصر، إضافة إلى رحلات الإسعاف الدولية.

وفى سياق متصل، قال اللواء سمير عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة شركة «نما» للخطوط الملاحية المالكة للعبارة «أمانة»، إن العبارة متواجدة حاليًا بميناء ضبا السعودى، وتنتظر الموافقات من الأجهزة المختصة فى مصر لنقل المصريين العالقين بالميناء، وعودتهم لميناء سفاجا البحرى.

وغادرت «أمانة»، الجمعة الماضى، ميناء «سفاجا» إلى «ضبا» السعودى، لنقل 250 مصريًا من الراغبين فى العودة إلى مصر، وإخضاع جميع الركاب للحجر الصحى لمدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.