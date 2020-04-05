شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر عن استقبال العائدين من الخارج: «حالتهم مستقرة ويقيمون في منتجعات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مطار مرسى علم استقبل اليوم 323 مصريا كانوا عالقين في الخارج منهم 16 طفلا، وحالتهم مستقرة، موضحا أنه لا يطلق عليهم أنهم في الحجر لكونهم يقيمون في منتجعات مطلة على البحر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنهم كانوا في حالة غير طبيعية من الارتياح وتم اتخاذ الإجراءات الطبيعيىة مثل قياس الحرارة، مؤكدا أن الطب الوقائي ومديرية الصحة يؤدون عملهم على أكمل وجه.
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مطار مرسى علم استقبل اليوم 323 مصريا كانوا عالقين في الخارج منهم 16 طفلا، وحالتهم مستقرة، موضحا أنه لا يطلق عليهم أنهم في الحجر لكونهم يقيمون في منتجعات مطلة على البحر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنهم كانوا في حالة غير طبيعية من الارتياح وتم اتخاذ الإجراءات الطبيعيىة مثل قياس الحرارة، مؤكدا أن الطب الوقائي ومديرية الصحة يؤدون عملهم على أكمل وجه.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحر الأحمر عن استقبال العائدين من الخارج: «حالتهم مستقرة ويقيمون في منتجعات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.