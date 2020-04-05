شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر عن استقبال العائدين من الخارج: «حالتهم مستقرة ويقيمون في منتجعات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مطار مرسى علم استقبل اليوم 323 مصريا كانوا عالقين في الخارج منهم 16 طفلا، وحالتهم مستقرة، موضحا أنه لا يطلق عليهم أنهم في الحجر لكونهم يقيمون في منتجعات مطلة على البحر.

Advertisements

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنهم كانوا في حالة غير طبيعية من الارتياح وتم اتخاذ الإجراءات الطبيعيىة مثل قياس الحرارة، مؤكدا أن الطب الوقائي ومديرية الصحة يؤدون عملهم على أكمل وجه.

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مطار مرسى علم استقبل اليوم 323 مصريا كانوا عالقين في الخارج منهم 16 طفلا، وحالتهم مستقرة، موضحا أنه لا يطلق عليهم أنهم في الحجر لكونهم يقيمون في منتجعات مطلة على البحر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنهم كانوا في حالة غير طبيعية من الارتياح وتم اتخاذ الإجراءات الطبيعيىة مثل قياس الحرارة، مؤكدا أن الطب الوقائي ومديرية الصحة يؤدون عملهم على أكمل وجه.